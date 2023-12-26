РФ снова столкнулась с трудностями при поставке нефти в Индию. Reuters рассказало детали

Поставки российской сырой нефти "Сокол" для индийской нефтяной корпорации IOC были задержаны из-за проблем с оплатой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что это заставило крупнейшего нефтепереработчика Индии использовать свои запасы и покупать больше нефти на Ближнем Востоке.

IOC является единственным государственным нефтеперерабатывающим заводом, который заключил годовое соглашение на покупку различных российских сортов нефти, включая "Сокол", у российской нефтяной компании "Роснефть".

Индийские государственные нефтеперерабатывающие предприятия осуществляют расчеты по торговле нефтью с Россией в дирхамах ОАЭ после того, как правительство посоветовало им не использовать китайский юань, хотя частные нефтеперерабатывающие заводы по-прежнему платят в юанях из-за отсутствия альтернативы.

Платежи за нефть "Сокол" были затруднены, поскольку ООО "Сахалин-1" не смогло открыть счет в банке в ОАЭ для приема платежей в дирхамах.

Грузы с нефтью курсируют вблизи Индии

Согласно данным отгрузки, IOC должна была получить шесть грузов "Сокола" с конца ноября по декабрь. В их число входила компания NS Century, которая в прошлом месяце попала под санкции США.

Данные показывают, что сейчас эти грузы преимущественно курсируют вокруг Индии и Шри-Ланки, тогда как NS Century направляется в Сингапур.

"Поставщик намерен поставлять сырую нефть. Надеюсь, решение будет найдено в ближайшее время", - сказал один из источников.

Западные санкции усложняют торговлю нефтью между Россией и Индией

В конце ноября сообщалось, что индийский маршрут, один из самых прибыльных российских маршрутов торговли нефтью с момента введения западных санкций, сталкивается с серьезной проблемой из-за проблем оплаты в валюте, отличной от доллара, и не имеет краткосрочного решения.

Также Bloomberg недавно писало, что около пяти миллионов баррелей российской нефти сорта "Сокол" застряли по пути индийских нефтеперерабатывающих заводов после новых санкций США.