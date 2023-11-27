Бессмысленная торговля в рупиях: Россия не может продавать нефть в Индию, - Reuters

Индийский маршрут, один из самых прибыльных российских маршрутов торговли нефтью с момента введения западных санкций, сталкивается с серьезной проблемой из-за проблем оплаты в валюте, отличной от доллара, и не имеет краткосрочного решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечается в публикации, на протяжении десятилетий доллар США был валютой международной торговли нефтью, а попытки поиска альтернативы были сорваны трудностями конвертации, а также политическими препятствиями.

Проблемы обострились, когда Индия, которая стала крупнейшим покупателем морской нефти из России после отказа европейских клиентов, в июле настояла на оплате в рупиях, и торговая деятельность практически прекратилась, согласно трем источникам, знакомым с этим вопросом.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что российские поставщики нефти не могут заключать сделки в индийских рупиях из-за неофициальных указаний российского центрального банка, что он не будет принимать эту валюту.

Один источник в российском банке, близкий к российскому центральному банку, заявил, что получение доходов в неконвертируемой валюте, имеющей небольшую ценность за пределами Индии, "бессмысленно". По словам другого источника, у России ограниченные возможности тратить рупии, поскольку ее импорт из Индии незначителен.

По словам двух источников, примерно в середине августа по крайней мере две крупные российские нефтяные компании пригрозили перенаправить около дюжины танкеров, в которых было до миллиона тонн нефти, направлявшихся в Индию, в другие пункты назначения.

В качестве временного решения конфликта, связанного с индийскими сделками, грузы были оплачены сочетанием китайского юаня, гонконгского доллара в качестве переходной валюты к юаню и дирхама ОАЭ, который привязан к доллару США

Однако они заявили, что остается проблема поиска жизнеспособной альтернативы доллару и что проблемы затрагивают покупателей в Африке, Китае и Турции, которые стали крупнейшими покупателями российской нефти.

Однако самая большая проблема касается Индии, которая, согласно данным LSEG и расчетам Reuters, покупает более 60% российской морской нефти. Это крупнейший покупатель морской нефти из России после Китая.

Проблемы, вероятно, будут усугубляться по мере усиления контроля над торговлей. Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше западного ценового предела в 60 долларов.

Отказ от доллара

После введения западных санкций против России в феврале прошлого года Москва отказалась от операций в долларах и евро, доминирующих мировых валютах, и в значительной степени лишена доступа к международной банковской системе.

По словам пяти трейдеров, менее 10% российской добычи, составляющей примерно 9 миллионов баррелей нефти в день (баррелей в день), продается в долларах и евро.

Российский центральный банк не может работать в долларах из-за санкций, и хотя российские экспортеры теоретически могут использовать валюту, отказ от нее имеет то преимущество, что Соединенным Штатам и правительствам других западных стран становится сложнее контролировать свою торговлю.

Альтернативы, однако, приводят к высокому уровню риска для обеих сторон сделки.

По данным четырех торговых и банковских источников, в первые месяцы этого года Индия задолжала России около 40 млрд долларов за нефть и другие поставки.

Рупия - особая проблема

Ведение бизнеса в рупиях особенно сложно для России.По данным двух российских источников, Индия поощряет трату рупий на своей территории и ввела штрафные обменные курсы при конвертации рупий в другие валюты, иногда превышающие 10% от конвертируемой суммы.

Ситуация могла бы облегчиться, если бы Россия импортировала больше товаров из Индии, за которые можно было бы платить рупиями.

Вместо этого Индия импортирует больше из России, а Россия является крупным импортером автомобилей, оборудования и других товаров из Китая.

Согласно данным, опубликованным на сайте министерства торговли Индии, в апреле-сентябре импорт Индии из России достиг 30,4 млрд долларов, а торговый дефицит Индии с Москвой увеличился до 28,4 млрд долларов по сравнению с примерно 17 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp изо всех сил пытается урегулировать некоторые платежи, в основном за покупку российского легкого малосернистого сорта нефти "Сокол" из проекта Сахалин-1. Он не смог оплатить поставки "Сокола", поскольку компания, поставляющая этот сорт, еще не открыла счет в дирхамах ОАЭ для получения оплаты, сообщил источник.

Предпочитается юань

Российские чиновники и руководители нефтяных компаний оказывают давление на индийских покупателей, чтобы они платили в китайских юанях, которые для России являются более полезной валютой.

Для Индии использование валюты регионального конкурента очень чувствительно, хотя индийские частные нефтеперерабатывающие заводы снова перешли на юань из-за отсутствия других вариантов после проблем в начале этого года, сообщили источники.

Нефтеперерабатывающие предприятия индийских штатов перешли на дирхам ОАЭ, но это осложнилось дополнительными клиринговыми требованиями, поскольку более жесткая линия Вашингтона заставляет другие правительства действовать осторожно

По данным пяти нефтяных трейдеров и банковских источников, с октября несколько банков ОАЭ ужесточили контроль над клиентами, ориентированными на Россию, чтобы обеспечить соблюдение ценового ограничения.

По словам источников, по крайней мере два банка ОАЭ ввели декларации о соблюдении ценового предела для клиентов, участвующих в торговле российской нефтью, нефтепродуктами и сырьевыми товарами. Они отказались назвать банки.

Санкции США

США 16 ноября ввели санкции в отношении морских компаний и судов за транспортировку российской нефти, продаваемой выше ценового предела "Большой семерки" в 60 долларов за баррель, поскольку Вашингтон пытается закрыть лазейки в механизме, призванном наказать Москву за войну против Украины.

Три нефтяных танкера, попавшие под санкции Вашингтона, в последние месяцы регулярно доставляли российскую нефть "Сокол" в Индию.