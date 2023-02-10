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РФ снова обстреляла Харьковскую область: пострадали дома и энергосети

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Харьковская область, Пятница 10 февраля 2023 17:48
РФ снова обстреляла Харьковскую область: пострадали дома и энергосети Фото: РФ обстреляла Харьковскую область (t.me/synegubov)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 10 февраля, российские оккупанты снова нанесли удар по Харьковской области. В результате этого пострадали дома и энергосети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника.

"В результате обстрела села в Богодуховском районе получили повреждения два двухэтажных многоквартирных дома, а также местные коммуникации", - говорится в сообщении.

Мельник отметил, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий очередного террора.

"Оккупант совершил обстрелы города Волчанск. Предварительно с применением авиации", - добавил начальник Харьковского гарнизона.

Напомним, что российские военные сегодня ночью, 10 февраля, нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову. В городе наблюдаются перебои со светом, водоснабжением и отоплением.

Российские войска усиливают свое присутствие на линии фронта. Поэтому не исключается возможность контрнаступления противника в Харьковской области, но ВСУ готовы к такому сценарию.

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