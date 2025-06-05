РФ уничтожает украинцев. Умеров обратился к союзникам после атак на Херсон и Прилуки

Умеров напомнил, что оккупанты два раза за сутки ударили по центру Херсона. Их целью стало здание Херсонской облгосадминистрации.

Также, по словам министра обороны, прошлой ночью враг использовал для атаки на Украину 103 дрона-камикадзе и баллистическую ракету. Россияне били по мирным городам и селам.

В частности, в Прилуках Черниговской области шесть "Шахедов" забрали жизнь целой семьи. Погибли женщина и ее дети - дочь и годовалый младенец. Их муж и отец, который работает спасателем, прибыл на вызов и только тогда узнал, что дрон попал в его собственный дом.

В то же время в Харькове беспилотник попал в жилой многоэтажный дом. Пострадали по меньшей мере 17 человек, среди них - четверо детей.

Атаки также зафиксированы в Донецкой, Одесской, Сумской и Днепропетровской областях.

"Это не редкие случаи - это ежедневный террор. Это не война. Это систематическое уничтожение украинского народа. Геноцид", - добавил Умеров.

Он обратил внимание, что Украина напоминает союзникам: слов поддержки недостаточно, нужны и действия. Речь о:

сильных санкциях;

реальной международной изоляции агрессора;

своевременной военной помощи Украине.

"Только это может приостановить российские атаки. Пока Москва не почувствует реальную цену за убийства гражданских - она будет их продолжать. Память о каждом погибшем ребенке должна превратиться в решение, которое спасает жизнь других", - уточнил министр.