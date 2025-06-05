РФ знищує українців. Умєров звернувся до союзників після атак на Херсон і Прилуки

Умєров нагадав, що окупанти двічі за добу вдарили по центру Херсона. Їхньою ціллю стала будівля Херсонської облдержадміністрації.

Також, за словами міністра оборони, минулої ночі ворог використав для атаки на Україну 103 дрони-камікадзе і балістичну ракету. Росіяни били по мирних містах і селах.

Зокрема, у Прилуках Чернігівської області шість "Шахедів" забрали життя цілої родини. Загинули жінка та її діти - донька та однорічне немовля. Їхній чоловік і батько, який працює рятувальником, прибув на виклик і тільки тоді дізнався, що дрон влучив у його власний будинок.

Водночас у Харкові безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок. Постраждали щонайменше 17 осіб, серед них - четверо дітей.

Атаки також зафіксовано в Донецькій, Одеській, Сумській та Дніпропетровській областях.

"Це не поодинокі випадки - це щоденний терор. Це не війна. Це систематичне знищення українського народу. Геноцид", - додав Умеров.

Він звернув увагу, що Україна нагадує союзникам: слів підтримки недостатньо, потрібні й дії. Мова про:

сильні санкції;

реальну міжнародну ізоляцію агресора;

своєчасну військову допомогу Україні.

"Тільки це може призупинити російські атаки. Допоки Москва не відчує реальну ціну за вбивства цивільних - вона буде їх продовжувати. Пам'ять про кожну загиблу дитину має перетворитися на рішення, яке рятує життя інших", - уточнив міністр.