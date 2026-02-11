Чиновник напомнил, как несколько месяцев назад шквал российских дронов уничтожил главный завод, который производит беспилотники для Lasar's Group - спецподразделения БпЛА в составе Национальной гвардии Украины, который стал одним из самых результативных формирований в войне.

Известно, что потери после атаки на завод впечатляющие - сгорело оборудование стоимостью около 35 миллионов долларов, включая большой запас оружия.

Ранее цель удара РФ и масштаб ущерба не разглашались.

Издание отмечает, что подобные обстрелы врага опустошали украинскую энергосеть и систему отопления в течение всей зимы, поскольку температура неоднократно опускалась значительно ниже нуля.

Следует отметить, что спецподразделение Lasar's Group отличается инновационным подходом - группа компаний построена по принципу "Формулы-1", с четким распределением ролей и акцентом на технологии и быстрой адаптации. Большинство его членов - бывшие гражданские, прошедшие специальную подготовку.

Подразделение активно применяет дроны для уничтожения российских средств ПВО (например, ЗРК "Бук" и "С-300В"), бронетехники и других целей на линии фронта.

Lasar's Group стал символом адаптации технологий в войне, сочетая ударные дроны, оперативные данные и эффективное использование беспилотных систем для ослабления потенциала российских войск.