РФ уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине: масштабы ущерба впечатляют

Фото: кроме оборудования на заводе уничтожен запас оружия (ГСЧС Киев Facebook)
Автор: Маловичко Юлия

Впервые озвучен масштаб потерь после атаки РФ на главный завод по производству беспилотников для Lasar's Group в Украине. Убытки превышают десятки миллионов долларов.

Об этом заявил заместитель командующего Воздушных сил Павел Елизаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

Чиновник напомнил, как несколько месяцев назад шквал российских дронов уничтожил главный завод, который производит беспилотники для Lasar's Group - спецподразделения БпЛА в составе Национальной гвардии Украины, который стал одним из самых результативных формирований в войне.

Известно, что потери после атаки на завод впечатляющие - сгорело оборудование стоимостью около 35 миллионов долларов, включая большой запас оружия.

Ранее цель удара РФ и масштаб ущерба не разглашались.

Издание отмечает, что подобные обстрелы врага опустошали украинскую энергосеть и систему отопления в течение всей зимы, поскольку температура неоднократно опускалась значительно ниже нуля.

Следует отметить, что спецподразделение Lasar's Group отличается инновационным подходом - группа компаний построена по принципу "Формулы-1", с четким распределением ролей и акцентом на технологии и быстрой адаптации. Большинство его членов - бывшие гражданские, прошедшие специальную подготовку.

Подразделение активно применяет дроны для уничтожения российских средств ПВО (например, ЗРК "Бук" и "С-300В"), бронетехники и других целей на линии фронта.

Lasar's Group стал символом адаптации технологий в войне, сочетая ударные дроны, оперативные данные и эффективное использование беспилотных систем для ослабления потенциала российских войск.

Напомним, в Украине создают так называемый собственный антидроновий купол, для которого уже разработали лазерную ПВО и дешевые дроны-перехватчики. Это позволит противодействовать роям ударных БпЛА врага.

Речь идет о лазерной системе Sunray, которая способна сбивать дроны лучом. Разработку создали примерно за два года и за значительно меньшие деньги, чем подобные проекты в других странах.

Также украинские производители создали дрон-перехватчик P1-Sun, напечатанный на 3D-принтере, который уже запущен в серийное производство.

