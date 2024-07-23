К блекаутам готовы. Что будет в Харькове зимой с отоплением и водой
Из-за российских обстрелов в Харькове есть очень серьезные разрушения, особенно что касается тепло- и энергообеспечения. Но ведется работа над тем, чтобы у горожан был доступ ко всем коммуникациям, а также отработаны шаги на случай блекаута.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
О водо- и теплоснабжении
Он отметил, что врагом разрушены все ТЭЦ, которые были в городе и от которых был запитан Харьков. Поэтому у областного центра нет ни одного киловата собственной генерации, также разрушена трансформаторная подстанция.
"Мы будем децентрализовать системы энерго-, водо- и теплоснабжения. Мы работаем над тем, чтобы установить маломощные когенерационные установки, газогенераторы для того, чтобы обеспечить, прежде всего, водоснабжение. Потому что сейчас очень большое плечо доставки воды в Харьков. Часть из оборудования мы уже получили", - рассказал Терехов.
Кроме того, по его словам, в городе будут устанавливать БМК - блочно-модульные котельные, которые будут расставлены практически по всему Харькову, чтобы была возможность в зимний период снабжать людей теплоснабжением.
"Мы очень серьезно работаем над этим, разработали план соблюдаемых действий и делаем все возможное для того, чтобы обеспечить людей коммунальными услугами", - сказал Терехов.
Ситуация с отключениями электроэнергии
Он пояснил, как и по всей Украине, на сегодняшний день в Харькове нет возможности обеспечивать устойчивое энергообеспечение. Поэтому действуют графики отключения электроснабжения, и работают они во всех районах города.
"Пытаемся эти графики выдерживать, есть определенные трудности с этим, я постоянно на связи с "Харьковоблэнерго", "Укрэнерго", но что-то удается, что-то не удается", - говорит Терехов и напоминает, что из-за жары энергопотребление тоже увеличивается.
Мэр Харькова утверждает, что много слышал об идее не отключать электроэнергию в прифронтовых регионах и считает, что это было бы честно и справедливо.
"Ведь на сегодня харьковчане постоянно находятся под обстрелами. Кроме того, в нескольких километрах от Харькова проходит линия фронта. Я считаю, что если бы было устойчивое энергообеспечение в городе - это позволило бы людям совсем по-другому эмоционально переживать эти тяжелые времена. Но на сегодняшний день, к сожалению, у нас действуют графики отключений", - отмечает Терехов.
"К блекаутам готовы"
При этом он уверяет, что власти готовы на случай блекаута в городе. Ведь такой сценарий переживал город несколько раз.
"Мы отработали определенные пошаговые действия и, к сожалению, имеем такой опыт. Потому уже все коммунальные предприятия, критическая инфраструктура готовы к таким случаям. Очень хочу, чтобы такого не было, но мы вынуждены готовиться и к этому", - подытожил Терехов.
Напомним, что Харьков и область часто страдают от вражеских обстрелов из-за своей близости к границе с РФ. Агрессор прицельно уничтожает гражданские объекты региона. В частности, прошлый отопительный сезон город был вынужден досрочно завершить из-за ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Это позволило обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан.
Добавим, что после того, как Украина получила разрешение бить западным оружием по приграничным российским областям оккупанты стали меньше бить по Харькову с С-300. Впрочем, враг не прекращает террор другими видами вооружения, такими как "Шахеды" или КАБы. Как акцентировал недавно президент Владимир Зеленский, бомбы - одна из ключевых основ способности путинской армии воевать.
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