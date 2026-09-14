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РФ уничтожила сортировочный центр EVA в Одессе

16:59 14.09.2026 Пн
1 мин
Оккупанты нанесли по зданию ракетный удар
aimg Иван Носальский
Фото: РФ ударила по сортировочному центру EVA (facebook.com/EVA.dp.ua)

Российские оккупанты вчера, 13 сентября, ударили по сортировочному центру сети магазинов косметики EVA в Одессе. Для атаки враг использовал ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EVA.

Представители сети EVA рассказали, что около 09:00 в результате российской ракетной атаки был уничтожен сортировочный центр EVA в Одессе. Он обеспечивает товарами магазины в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

"Работники центра не пострадали. Оценка масштаба ущерба продолжается. Команда EVA прилагает все усилия, чтобы минимизировать влияние ситуации на работу магазинов региона", - уточнили в пресс-службе.

Удары по бизнесу

Напомним, российские оккупанты в последние несколько месяцев регулярно наносят удары по складам украинских и иностранных компаний.

В частности, враг уже атаковал склады сети магазинов Fozzy Group, "Фора", VARUS, ROZETKA, завод по производству Coca-Cola и не только.

Как отметил вчера, 13 сентября, премьер Украины Сергей Корецкий, из-за постоянных атак на склады бюджет Украины может недополучить около 70 миллиардов гривен.

На этом фоне украинское правительство подготовило ряд решений для поддержки украинского бизнеса. В частности, Кабмин предлагает льготные кредиты до 1 млрд гривен.

Подробнее о мерах поддержки бизнеса в Украине - в материале РБК-Украина.

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