РФ понадобится пять лет на захват четырех областей Украины, - британский генерал

Соответствующее заявление генерал сделал на конференции по наземным войнам в Королевском институте оборонных исследований (RUSI).

"Если они будут продолжать так, как есть, россиянам, вероятно, понадобится пять лет, чтобы достичь минимальных целей по четырем областям", - сказал Уокер, имея в виду Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

По оценкам командующего, при нынешних темпах потерь убитыми и ранеными, Россия может потерять от 1,5 до 1,8 млн солдат, а также "бесчисленные миллиарды" на уничтоженную технику.

"В России должно быть больше вещей, о которых следует беспокоиться, чем потеря стольких людей ради куска Украины", - добавил генерал.