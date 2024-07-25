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РФ понадобится пять лет на захват четырех областей Украины, - британский генерал

Фото: России может понадобиться пять лет на захват четырех областей Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

России понадобится около пяти лет для захвата четырех областей Украины. При этом потери армии РФ могут составить 1,8 млн солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего британской армией генерал Роли Уокера, которого цитирует Newsweek.

Соответствующее заявление генерал сделал на конференции по наземным войнам в Королевском институте оборонных исследований (RUSI).

"Если они будут продолжать так, как есть, россиянам, вероятно, понадобится пять лет, чтобы достичь минимальных целей по четырем областям", - сказал Уокер, имея в виду Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

По оценкам командующего, при нынешних темпах потерь убитыми и ранеными, Россия может потерять от 1,5 до 1,8 млн солдат, а также "бесчисленные миллиарды" на уничтоженную технику.

"В России должно быть больше вещей, о которых следует беспокоиться, чем потеря стольких людей ради куска Украины", - добавил генерал.

 

Потери России на войне

Россия с начала полномасштабной войны потеряла в Украине уже более 570 тысяч солдат и тысячи единиц техники. За последние сутки Силы обороны уничтожили 1230 российских оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял, что российские потери на фронте превышают украинские. По его словам, численность российских войск в Украине в начале полномасштабного вторжения составляла 100 тысяч, а сейчас - 520 тысяч.

Он отметил, что Россия хочет увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч человек.

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