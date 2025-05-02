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РФ вывела в Черное море более десятка кораблей: какой залп "Калибров"

Пятница 02 мая 2025 06:35
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РФ вывела в Черное море более десятка кораблей: какой залп "Калибров" Фото: вражеские суда находятся в двух морях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 2 мая, в Черном море зафиксировано очень много российских кораблей. Для Украины существует угроза обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00, РФ вывела в Черное море 15 судов. Из них 5 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", с общим залпом до 34 единиц.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 3 вражеских судна замечено в Средиземном море, 1 из которых является носителем "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход через Керченский пролив осуществили:

  • в Черное море - 8 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 2 судна, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.

РФ вывела в Черное море более десятка кораблей: какой залп &quot;Калибров&quot;

Нагадаємо, кілька тижнів тому речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Росія почала будівництво нового десантного корабля в окупованому Криму. Назва судна - "Іван Рогов", проте його будівництво не завершене і поки немає інформації, чи введе його ворог в експлуатацію.

"Це просто заготовка, ще не бойова одиниця", - сказав Плетенчук, зазначивши, що розраховувати на швидке завершення будівництва не варто.

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