РФ снова удерживает в Черном море носители "Калибров": какой залп ракет сегодня
Российская Федерация продолжает удерживать свои корабли в Черном море. Угроза обстрела Украины сохраняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
По состоянию на 06:00, 3 апреля, в Черном море зафиксировано 3 корабля, все из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 18 единиц.
В то же время в Азовском море вражеские суда отсутствуют. Однако 3 корабля россиян находятся в Средиземном море, один из которых является ракетоносителем с общим залпом до 8 "Калибров".
Кроме того, в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 2 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 6 судов, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор.
"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.
Напомним, что минувшим утром, 2 мая, Россия вывела в Черное море сразу 15 кораблей, 5 из которых были носителями "Калибров" с общим залпом до 34 ракет.
Однако в Средиземном море, как и сегодня, фиксировались только три корабля, один из которых был носителем "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.
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