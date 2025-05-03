РФ снова удерживает в Черном море носители "Калибров": какой залп ракет сегодня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00, 3 апреля, в Черном море зафиксировано 3 корабля, все из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 18 единиц.

В то же время в Азовском море вражеские суда отсутствуют. Однако 3 корабля россиян находятся в Средиземном море, один из которых является ракетоносителем с общим залпом до 8 "Калибров".

Кроме того, в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 2 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 6 судов, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.