ua en ru
Сб, 03 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ снова удерживает в Черном море носители "Калибров": какой залп ракет сегодня

Суббота 03 мая 2025 06:45
UA EN RU
РФ снова удерживает в Черном море носители "Калибров": какой залп ракет сегодня Фото: в Черном и Средиземном морях одинаковое количество судов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация продолжает удерживать свои корабли в Черном море. Угроза обстрела Украины сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00, 3 апреля, в Черном море зафиксировано 3 корабля, все из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 18 единиц.

В то же время в Азовском море вражеские суда отсутствуют. Однако 3 корабля россиян находятся в Средиземном море, один из которых является ракетоносителем с общим залпом до 8 "Калибров".

Кроме того, в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 2 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 6 судов, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.

РФ снова удерживает в Черном море носители &quot;Калибров&quot;: какой залп ракет сегодня

Напомним, что минувшим утром, 2 мая, Россия вывела в Черное море сразу 15 кораблей, 5 из которых были носителями "Калибров" с общим залпом до 34 ракет.

Однако в Средиземном море, как и сегодня, фиксировались только три корабля, один из которых был носителем "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Харьков под атакой "Шахедов": десятки попаданий, пожары, 47 раненых
Харьков под атакой "Шахедов": десятки попаданий, пожары, 47 раненых
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления