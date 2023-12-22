Китайские компании просят у США исключения из санкций по "Арктик СПГ-2", - Reuters

Китайские государственные нефтяные компании CNPC и CNOOC обратились к правительству США с просьбой об освобождении от санкций в отношении российского проекта "Арктик СПГ-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

CNOOC Ltd и China National Petroleum Corp имеют по 10% акций в проекте "Арктик СПГ 2", контролируемом "Новатэком". Он является крупнейшим российским производителем сжиженного природного газа.

"Это стандартный ответ акционерного партнера, который общается с Управлением по контролю за иностранными активами США, чтобы защитить наши интересы в проекте", - сказал источник издания.

Санкции США против "Арктика СПГ-2"

2 ноября проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит цель "задушить" этот проект РФ.

Вчера Bloomberg писало, что начало поставок газа из новейшего российского "Арктик СПГ-2" будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства из-за санкций США.