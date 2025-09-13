ua en ru
РФ провела рекордное количество штурмов на Покровском направлении, - ОСГВ "Днепр"

Суббота 13 сентября 2025 16:50
РФ провела рекордное количество штурмов на Покровском направлении, - ОСГВ "Днепр" Фото: враг ищет слабые места в обороне ВСУ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На этой неделе россияне совершили рекордное количество штурмов на Покровском направлении. Кроме того, враг поставил рекорд в количестве направлений, где атаковал в течение дня.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Вообще на этой неделе было рекордное количество наступательных действий - 64", - заявил Бельский.

В то же время он отметил, что вчера украинские защитники отбили 49 наступательных действий РФ. Однако у россиян был своеобразный рекорд - "они атаковали сразу по 19 направлениям за день".

"То есть они ищут слабые места в обороне Покровско-Мирноградской агломерации", - резюмировал спикер ОСГВ "Днепр".

Бои на Покровском направлении

Напомним, несколько недель назад спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что российских войск на Покровском направлении больше, чем жителей Покровска до войны. По его словам, на там действует 110 тысяч солдат РФ.

На днях аналитики ISW сделали новую сводку с фронта. Эксперты отметили, что россиянам не удается прорваться на Покровском направлении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что для РФ этой осенью есть несколько приоритетных направлений и целей, среди которых - захват Покровска и Купянска, а также прорыв в Запорожской области.

Российская Федерация Покровск Война в Украине
