РФ провела рекордное количество штурмов на Покровском направлении, - ОСГВ "Днепр"

На этой неделе россияне совершили рекордное количество штурмов на Покровском направлении. Кроме того, враг поставил рекорд в количестве направлений, где атаковал в течение дня.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.