За сутки армия РФ выпустила по Украине 36 КАБов и более 700 ударных дронов, - Генштаб

С начала суток 2 декабря на фронте произошли 193 боевых столкновений. Враг сконцентрировал усилия на трех направлениях на западе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За минувшие сутки российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 25 авиационных ударов, применив одну управляемую ракету и 36 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 717 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении наши войска отражали 6 атак противника в районах Волчанска и Старицы - четыре атаки отбиты, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Нескучное и Казачья Лопань, применив восемь управляемых авиабомб.

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники отбили шесть атак, еще одно боестолкновение пока продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполовка и Терны.

На Северском направлении в течение дня враг совершил один штурм позиций наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении пока зафиксированы четыре боевых столкновения у Григорьевки и Часового Яра, которые успешно отбили наши защитники.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала этих суток россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении были обезврежены более 411 оккупантов, 200 из них - безвозвратно. Также уничтожен один автомобиль и миномет противника.

На Кураховском направлении враг 67 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Гановка, два боестолкновения - продолжаются. По уточненной информации обезврежены 100 оккупантов, 45 из них - безвозвратно, к тому же уничтожено два мотоцикла и две переносные станции радиоэлектронной борьбы врага.

На Времовском направлении захватчики осуществили 40 наступательных действий вблизи Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационный удар одной управляемой бомбой в районе Андреевки.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар, задействовав штурмовую авиацию по району населенного пункта Гуляйполе.

На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.