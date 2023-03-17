РФ несет потери под Сватовым, а в Бахмуте продолжаются позиционные бои, - Генштаб

Россияне несут потери на Сватовском направлении, а в Бахмуте постоянно продолжаются позиционные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
В течение суток агрессор нанес 19 авиационных ударов и совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также, на территории Белгородской области, ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения опрокидывания наших подразделений на другие направления. В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Стариково, Волфин и Соляники Сумской области, а также Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное и Тернова Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Веселое, Гряниковка, Ольшана, Крахмальное, Берестовое, Диброва и Андреевка Харьковской области и Новоегоровка, Невское и Белогоровка - Луганской. Оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Гряниковки, Верхнекаменского и Спорного.
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. Вместе с тем нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Клищиевка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Озаряновка и Александро-Шультино Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Маринка, Угледар, Великая Новоселка и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Времевка Донецкой области; Добрая Надежда - Днепропетровской, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Херсон, Берегово Громадное и Кизомис на Херсонщине.
В городе Сватово Луганской области, в одном из зданий, которое находится в восточной части города, расположен новый госпиталь оккупантов. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных ВС РФ, которые были завезены туда в течение последних двух суток. В целом отмечается увеличение количества тяжелораненых российских военных - эвакуационных рейсов на территорию России увеличилось с двух до трех в неделю. К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование.
Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество застенков на временно оккупированных и захваченных территориях Украины. Так, вновь созданная застенка замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Напомним, что украинские защитники в сутки уничтожили еще 760 российских оккупантов. Кроме того, военные "приземлили" вражеский вертолет.
Во временно оккупированном Мелитополе захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения.
Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери живой силы и техники, враг не прекращает наступательные действия.
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