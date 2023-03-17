РФ несет потери под Сватовым, а в Бахмуте продолжаются позиционные бои, - Генштаб

В течение суток агрессор нанес 19 авиационных ударов и совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также, на территории Белгородской области, ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения опрокидывания наших подразделений на другие направления. В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Стариково, Волфин и Соляники Сумской области, а также Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное и Тернова Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Веселое, Гряниковка, Ольшана, Крахмальное, Берестовое, Диброва и Андреевка Харьковской области и Новоегоровка, Невское и Белогоровка - Луганской. Оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Гряниковки, Верхнекаменского и Спорного.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. Вместе с тем нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Клищиевка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Озаряновка и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Маринка, Угледар, Великая Новоселка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Времевка Донецкой области; Добрая Надежда - Днепропетровской, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Херсон, Берегово Громадное и Кизомис на Херсонщине.

В городе Сватово Луганской области, в одном из зданий, которое находится в восточной части города, расположен новый госпиталь оккупантов. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных ВС РФ, которые были завезены туда в течение последних двух суток. В целом отмечается увеличение количества тяжелораненых российских военных - эвакуационных рейсов на территорию России увеличилось с двух до трех в неделю. К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование.

Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество застенков на временно оккупированных и захваченных территориях Украины. Так, вновь созданная застенка замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.