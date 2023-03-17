В Мелитополе продолжается принудительная паспортизация населения, - Генштаб
Во временно оккупированном Мелитополе захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В городе так называемая власть вместе с представителями налоговой службы РФ запретила осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика России.
"Его, в свою очередь, можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации", - отметили в Генштабе.
Напомним, что из-за ликвидации коллаборанта в Мелитополе усилили репрессии в отношении гражданского населения.
Кроме этого, в городе российские захватчики под видом "плановых осмотров жилищного фонда" готовятся отжимать гражданские квартиры.
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