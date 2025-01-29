В РФ заявляют о массированной атаке дронов, под ударом "ядерный объект" и не только

Так, в Смоленской области беспилотники атакуют гражданскую инфраструктуру, один дрон сбит.

В разных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. Сейчас средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение.

"По предварительной информации один из беспилотников сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики", - отметил Анохин.

Тверская область

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отражении атаки 14 БпЛА над Торопецким округом региона. Данные о пострадавших и повреждениях отсутствуют.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о перехвате и уничтожении силами ПВО Минобороны РФ 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 3 реактивных.

"Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий", - сообщил он.

Закрытие аэропортов

В аэропорту Казани из-за угрозы атаки беспилотников вводился план "Ковер". Задерживались рейсы самолетов на вылет и на прилет. В данный момент ограничения отменены.

Позже в "Росавиации" рассказали, что в санкт-петербургском аэропорту Пулково также были введены ограничения для рейсов из-за угрозы атаки дронов. В этой воздушной гавани задержали самолеты на вылет и на прилет.