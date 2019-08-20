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У РФ заявляють про "вибуття" Карпюка з в'язниці

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 09:57
У РФ заявляють про "вибуття" Карпюка з в'язниці
Фото: Микола Карпюк (facebook.com tipoverivne)

Адвокату політв'язня повернули адресовану Карпюку посилку

Адвокат Карпюка Олексій Барановський заявив, що український політв’язень Микола Карпюк "вибув" з російської в’язниці "Володимирський централ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката.

За словами Барановського, саме так пояснили в тюремній адміністрації повторне повернення посилки.

У РФ заявляють про &quot;вибуття&quot; Карпюка з в'язниці

Зокрема, 29 липня Карпюку не видали посилку від Барановського нібито через надмірну вагу. Захисник зменшив її з 27 до 19 кг. Проте у понеділок, 19 серпня, посилку знову повернули у зв’язку з тим, що "адресат вибув".

На думку Барановського, Карпюк міг "вибути" з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.

"Посилка повернулася мені назад з позначкою "адресат відсутній", а це означає що їх обох забрали з "насиджених місць" приблизно в один час, і це викликає стриманий оптимізм", - зазначив адвокат.

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