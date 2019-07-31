ГПУ склала підозру слідчому СК Росії через справу проти Карпюка

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

ГПУ готує запит до РФ щодо повідомлення слідчому про підозру

Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру слідчому Слідчого комітету Росії за фактом незаконного притягнення Миколи Карпюка, якого зараз утримують у Росії, до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Зокрема, йдеться про старшого слідчого у особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління СК РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу.

"Діючи умисно, за відсутності у матеріалах кримінальної справи №68144 об’єктивних доказів причетності громадянина України М. Карпюка до скоєння злочинів, які розслідуються у справі, усвідомлюючи, що ця особа не має відношення до їх скоєння, маючи умисел на притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, незаконно притягнув М. Карпюка до кримінальної відповідальності шляхом винесення 17.04.2014 постанови про притягнення в якості обвинуваченого… штучно створивши докази його вини в інкримінованих злочинах", - сказано у повідомленні.

У ГПУ поінформували, що наразі готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів РФ щодо повідомлення вказаній особі про підозру та проведення із ним ряду процесуальних дій.

"Досудове розслідування у вказаному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконного притягнення М. Карпюка до кримінальної відповідальності", - додали в Генпрокуратурі.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року ГПУ склала повідомлення про підозру слідчому Росії, який методом фізичного і психологічного тиску змусив українця Павла Гриба зізнатися у підготовці теракту в РФ.

Як писало РБК-Україна, влітку 2018 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно нардепа Євгена Мураєва за його висловлювання про політв'язня Олега Сенцова.