"РДК" и легион "Cвобода России" рассказали о результатах операции в Белгородской области

Операция бойцов легиона "Свобода России" и "РДК" в Грайворонском районе (Белгородская область РФ) прошла успешно и ее цель была достигнута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя легиона "Свобода России" бойца с позывным " Цезарь ".

"Наша борьба продолжается. Операция в Грайворонском районе прошла успешно и ее цели были достигнуты. Противник разгромлен, часть позорно бежала; мы "затрофеили" большое количество техники и взяли пленных", - говорится в сообщении.

"Цезарь" сообщил, что его подразделение придет снова и призвал Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов и Москву ждать их.

"В Белгородской области мы стали свидетелями беспринципности и жестокости путинских войск: пока легионеры проходили населенные пункты, не трогая местных жителей, ствольная артиллерия и авиация ВС РФ работала в мирных городах", - заявили военные.

По их словам, они доказали, что путинские войска оказались совсем не готовы к организованному сопротивлению россиян и готовы стереть с земли свои же земли, чтобы не показать слабину.

Также бойцы добавили, что ВС РФ деморализованы и неподготовленны. Они практически не оказывали сопротивления, несмотря на большое численное преимущество. Легион "Свобода России" и "РДК" использовали технику, которую в свое время армия РФ отобрала у ВСУ под Бахмутом. Бойцы успешно "перетрофеили" эту технику и вернули ее обратно.

По словам "Цезаря", общие потери за операцию составили 2 человека погибшими и 10 ранеными.

Операция в Белгородской области

22 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области. Местные власти позже объявили режим контртеррористической операции, однако уже на следующий день отменили его, несмотря на то, что солдаты не вышли с территории региона.

Согласно данным New York Times, ссылающемуся на слова высокопоставленного украинского источника, российские добровольцы также понесли потери во время операции, однако это не сказалось на их боеспособности.

Все подробности об операции на территории Белгородской области - в материале РБК-Украина.