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В Росії назвали умову повернення смертної кари

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Москва, П'ятниця 25 березня 2022 09:04
В Росії назвали умову повернення смертної кари Фото: заступник голови Радбезу РФ  Дмитро Медведєв (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Екс-президент РФ і чинний заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв заявив, що після виключення Росії з Ради Європи обмежень для відновлення смертної кари не залишилося. Тож мораторій може бути переглянутий, "якщо щось зміниться в житті суспільства".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю "РІА Новини".

"Якщо повертатися до сьогоднішньої ситуації, вона є такою, як є: міжнародні підстави відпали, є внутрішні правові позиції Конституційного суду. Ці правові позиції ґрунтуються на поточному правопорядку, на поточній криміногенній ситуації. Я виходжу з того, що якщо все буде спокійно, ці правові позиції можуть залишатися такими ж, як і були. Але правові позиції теж не є вічними, якщо щось зміниться у житті суспільства, тоді ці правові позиції також можуть бути переглянуті", - розповів Медведєв.

Як він заявив, мораторій Конституційного суду РФ на страту є "не священним писанням" і тому рішення суду можуть змінюватися.

"І в історії нашої країни такі періоди бували. Я нагадаю, що після війни Радянський Союз скасував застосування смертної кари. Тривало це недовго. Досить швидко смертна кара була відновлена. Пов'язано це з високим зростанням насильницьких злочинів, зокрема вбивств. Що буде в майбутньому, я не знаю", - додав Медведєв.

Нагадаємо, нещодавно в Держдумі Росії запропонували провести референдум про повернення смертної кари для найтяжчих злочинів. Партія ЛДПР заявила про готовність внести на обговорення ініціативу.

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Дмитро Медведєв Російська Федерація
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