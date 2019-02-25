У РФ заявили, що українським морякам провели медобстеження

Моряків оглянули терапевт, хірург, невропатолог, нейрохірург, лор, офтальмолог

Трое военнопленных украинских моряков, которых РФ задержала в Керченском проливе, прошли медицинское обследование в 1-й Градской больнице. Об этом заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

По его словам, морякам было проведено комплексное медицинское обследование. Моряков осмотрели терапевт, хирург, невропатолог, нейрохирург, лор, офтальмолог. Также им была проведена компьютерная томография.

"Как рассказал Артеменко, офтальмолог выписала ему капли и мазь для глаз. Он сказал, что после их применения зрение перестало ухудшаться. Он попросил еще одну консультацию офтальмолога, о чем мы попросили администрацию СИЗО. Эйдер в свою очередь рассказал, что врач все еще констатировал у него посттравматический синдром, но обещал, что через некоторое время он пройдет. С Сорокой членам ОНК не удалось пообщаться, так как он был на очередном обследовании", - сказал Мельников.

Напомним, адвокат Николай Полозов рассказал, что моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку вывозили в больницу без соответствующего согласия, не уведомив о своих действиях. У каждого из трех раненых украинских пленных моряков остаются осколки в теле, впрочем официальной информации о состоянии их здоровья Россия до сих пор не предоставила.

РБК-Украина писало, что 14 февраля Федеральная служба безопасности России отказалась удовлетворить ходатайство о передаче трех украинских моряков, раненых при задержании в Керченском проливе, для обследования и лечения.