ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Денісова: в РФ пообіцяли направити поранених українських моряків на медобстеження

Новини » Суспільство    19.02.2019 - 19:49
Денісова: в РФ пообіцяли направити поранених українських моряків на медобстеження
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Мова йде про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що трьох поранених українських військовополонених моряків буде направлено на обстеження до лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Денісової.

Мова йде про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку. Денісова пише, що за три місяці моряки так і не отримали кваліфікованого лікування.

Денісова: в РФ пообіцяли направити поранених українських моряків на медобстеженняФото: поранені українські моряки (колаж РБК-Україна)

"Нарешті РФ дослухалася до закликів України і всього цивілізованого світу надати хлопцям медичну допомогу. Сподіваюся, що заяви пані Москалькової про "углубленное обследование" не обмежаться поверхневим оглядом. Адже за майже три місяці наші хлопці так і не отримали кваліфікованого лікування", - йдеться у повідомленні.

Денісова: в РФ пообіцяли направити поранених українських моряків на медобстеженняНагадаємо, 14 лютого Федеральна служба безпеки Росії відмовилася задовольнити клопотання про передачу трьох українських моряків, поранених при затриманні у Керченській протоці, для обстеження і лікування.

Раніше повідомлялось, що ЄС очікує від РФ надання належної медичної допомоги пораненим морякам.

Денісова заявляла, що чекає результатів повторних аналізів полоненого українського моряка Андрія Ейдера для підтвердження можливого його зараження вірусом гепатиту.

У МЗС РФ прокоментували відмову США від переговорів з росіянами Адвокат розповів про психологічний тиск на українських моряків в РФ
Новини України Російська Федераціяморякивійськовіагресія РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся