Денісова: в РФ пообіцяли направити поранених українських моряків на медобстеження

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Мова йде про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що трьох поранених українських військовополонених моряків буде направлено на обстеження до лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Денісової.

Мова йде про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку. Денісова пише, що за три місяці моряки так і не отримали кваліфікованого лікування.

Фото: поранені українські моряки (колаж РБК-Україна)

"Нарешті РФ дослухалася до закликів України і всього цивілізованого світу надати хлопцям медичну допомогу. Сподіваюся, що заяви пані Москалькової про "углубленное обследование" не обмежаться поверхневим оглядом. Адже за майже три місяці наші хлопці так і не отримали кваліфікованого лікування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 лютого Федеральна служба безпеки Росії відмовилася задовольнити клопотання про передачу трьох українських моряків, поранених при затриманні у Керченській протоці, для обстеження і лікування.

Раніше повідомлялось, що ЄС очікує від РФ надання належної медичної допомоги пораненим морякам.

Денісова заявляла, що чекає результатів повторних аналізів полоненого українського моряка Андрія Ейдера для підтвердження можливого його зараження вірусом гепатиту.