У РФ заявили про опрацювання сценаріїв виходу з Ради Європи

У Росії розповіли, в якому випадку залишать організацію

Глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что на межведомственном уровне прорабатывается сценарий возможного выхода РФ из состава Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Он отметил, что если в СЕ решат запустить процедуру замораживания членства России, то страна сама оставит организацию.

При этом Косачев заявил, что условия, которые поставила РФ Парламентская ассамблея Совета Европы, "невыполнимы". А именно требования вернуть аннексированный Крым Украине и вывести войска с юго-востока, прекратить репрессии крымских татар.

Следует отметить, что при разрыве отношений России и СЕ участие России станет невозможным в таких базовых документах, как Конвенция о защите прав и свобод человека, о борьбе с терроризмом.

Добавим, процедуру выхода России из состава СЕ этим летом может запустить кабинет министров международной организации. Косачев отметил, что для этого необходимо две трети большинства голосов.

Напомним, президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что Россия обязана уплатить долг в бюджет Совета Европы. Она подчеркнула, что долг должен быть оплачен независимо от дальнейшего решения о продолжении членства или выхода из Совета Европы.

Как писало РБК-Украина ранее, по мнению главы СЕ Турбйорна Ягланда, лишение российской делегации голоса не улучшило положение с правами человека в России, не привело к возвращению Крыма, однако стало причиной кризиса в организации.

Добавим, Госдума России 17 января принял решение не направлять российскую делегацию в ПАСЕ в 2019 году.