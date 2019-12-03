У РФ заявили, що дискусії по розширенню нормандського формату не проводяться

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що дискусії по розширенню нормандського формату не проводяться на рівні зовнішньополітичних службу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомили в МЗС РФ, питання розширення нормандського формату не обговорювалося ні на рівні зовнішньополітичних служб, ні спецпредставниками країн-учасників.

"Ніяких дискусій на рівні зовнішньополітичних служб або спецпредставників не ведеться. Напевно, в Держдепі, як зазвичай, мали на увазі дискусії в соцмережах", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Девід Гейл заявив, що на даний момент тривають дискусії про можливості розширення нормандського формату по врегулюванню ситуації на Донбасі. За його словами, США так чи інакше залучені в нормандський формат.

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія можуть досягти великого прогресу під час нормандської зустрічі. За його словами, прогрес в переговорах необхідний як Україні, так і Росії.

Зазначимо, нормандська зустріч за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі. Це буде перша зустріч "нормандської четвірки" за останні три роки.