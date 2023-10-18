РФ заявила, что не будет соблюдать ракетные ограничения в отношении Ирана

Россия заявила, что не будет соблюдать ограничения Совета безопасности ООН по передаче Ирана ракетным технологиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ в Telegram.

Там напомнили, что 18 октября прекращается действие резолюции Совбеза ООН 2231, запрещающей Ирану передавать и получать ракетные технологии. При этом, в МО РФ заявили, что не будут соблюдать эту резолюцию и сейчас.

Остальные заявления сводятся к стандартной для РФ критике США и европейским странам-гарантам ядерного соглашения.

Передача России иранских ракет

Резолюция Совбеза ООН 2231 была принята в 2015 году, утвердила иранское ядерное соглашение и предусматривала снятие санкций с страны в обмен на отказ от разработок в ядерной сфере, а также от передачи и получения ракетных технологий.

В 2018 году США вышли из соглашения, после чего Иран пошел на полное ее нарушение, начав обогащать уран.

А недавно аналитики ISW писали, что по окончании действия резолюции 18 октября Иран может передать России свои баллистические ракеты. В Воздушных силах ВСУ заявили, что это может представлять для Украины серьезную угрозу.

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