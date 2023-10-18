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РФ заявила, що не буде дотримуватись ракетних обмежень стосовно Ірану

Середа 18 жовтня 2023 03:04
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РФ заявила, що не буде дотримуватись ракетних обмежень стосовно Ірану Фото: РФ не буде дотримуватись ракетних обмежень щодо Ірану (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія заявила, що не буде дотримуватись обмежень Ради безпеки ООН щодо передачі Ірану ракетних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ в Telegram.

Там нагадали, що 18 жовтня припиняється дія резолюції Радбезу ООН 2231, яка забороняє Ірану передавати та отримувати ракетні технології. При цьому, в МО РФ заявили, що не будуть дотримуватись цієї резолюції і зіраз.

Решта заяви зводиться до стандартної для РФ критики США та європейських країн-гарантів ядерної угоди.

Передача Росії іранських ракет

Резолюцію Радбезу ООН 2231 було ухвалено у 2015 році, вона затвердила іранську ядерну угоду та передбачала зняття санкцій з країни в обмін на відмову від розробок у ядерній сфері, а також від передачі та отримання ракетних технологій.

В 2018 році США вийшли з угоди, після чого Іран пішов на повне її порушення, почавши збагачувати уран.

А нещодавно аналітики ISW писали, що після закінчення дії резолюції 18 жовтня Іран може передати Росії свої балістичні ракети. В Повітряних силах ЗСУ заявили, що це може становити для України серйозну загрозу.

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