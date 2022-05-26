Російські війська мінують узбережжя Каховського водосховища

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не вів. Російська армія проводить мінування на узбережжі Каховського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Українські військові заявляють, що на Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли наших військ та веде повітряну розвідку з використанням БпЛА.

Нагадаємо, після провалу на початку повномасштабного вторгнення на території України, російським окупантам довелося змінити тактику. Тепер вони діютю вже не так "різко".

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