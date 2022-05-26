ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська мінують узбережжя Каховського водосховища

Новость на русском →
Україна, Четвер 26 травня 2022 19:30
Російські війська мінують узбережжя Каховського водосховища Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не вів. Російська армія проводить мінування на узбережжі Каховського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Українські військові заявляють, що на Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли наших військ та веде повітряну розвідку з використанням БпЛА.

"Виявлено проведення інженерними підрозділами окупантів заходів із мінування узбережжя Каховського водосховища", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, після провалу на початку повномасштабного вторгнення на території України, російським окупантам довелося змінити тактику. Тепер вони діютю вже не так "різко".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України