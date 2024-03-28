РФ завозит на оккупированные территории ставленников своих спецслужб для развития фейковой "епархии"

"Москва полностью изменила руководящий состав фейковой Бердянской Епархии. Предыдущего российского ставленника Андрея Волчкова отправили в ссылку в Биробиджан, потому что захваченные россиянами церкви игнорируют местные", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, новым ставленником российских спецслужб в должности стал Александр Белков (по легенде епископ Феодор), которого направили в Бердянск из Чувашии.

"Он прибыл вместе со своей свитой, задача которой отлаживать агентурную сеть в регионе", - информируют в ЦНС.