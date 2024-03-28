РФ завозит на оккупированные территории ставленников своих спецслужб для развития фейковой "епархии"

На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли священники из Чувашии. Таким образом, Кремль планирует развивать фейковую "епархию" в рамках агентурной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на Центр национального сопротивления.
"Москва полностью изменила руководящий состав фейковой Бердянской Епархии. Предыдущего российского ставленника Андрея Волчкова отправили в ссылку в Биробиджан, потому что захваченные россиянами церкви игнорируют местные", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ЦНС, новым ставленником российских спецслужб в должности стал Александр Белков (по легенде епископ Феодор), которого направили в Бердянск из Чувашии.
"Он прибыл вместе со своей свитой, задача которой отлаживать агентурную сеть в регионе", - информируют в ЦНС.
Стоит отметить, что кафиры оказывают давление на представителей всех конфессий на временно оккупированных территориях. В частности, враг закрывает церкви всевозможных протестантских конфессий.
Таким образом, Россия продолжает использовать религию как оружие, пытаясь дискредитировать Украину на международной арене и использует информационные операции о религии для достижения военных целей, несмотря на то, что сама делает грубые нарушения свободы вероисповедания на оккупированной Украине.
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