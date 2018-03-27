Пожежа в Кемерово: Клімкін висловив співчуття родичам загиблих

Пожежа в Кемерово забрала життя 64 осіб

У зв'язку з пожежею в Кемерово (Російська Федерація), в результаті якої загинули 64 особи, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родичам загиблих. Відповідний запис Клімкін розмістив у своєму Twitter.

"Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в Кемерово", - зазначив Клімкін.

Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в #Кемерово. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 26, 2018

Нагадаємо, раніше в МЗС повідомили, що українців серед жертв і постраждалих при пожежі в Кемерово немає.

Пожежа в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня" розпочалася 25 березня 2018 року. Пожежі присвоїли третій номер складності за п'ятибальною шкалою, на території області ввели режим надзвичайної ситуації. Вогонь охопив площу в 1500 квадратних метрів. В результаті пожежі загинули 64 людини, у тому числі 13 дітей. Пожежа стала другою в історії незалежної Російської Федерації за кількістю жертв після пожежі в пермському нічному клубі "Хромая лошадь" в 2009 році, коли загинули 156 осіб.