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Інтерв'ю

Пожежа в Кемерово: Клімкін висловив співчуття родичам загиблих

НовиниПолітика    27.03.2018 - 08:20
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Пожежа в Кемерово забрала життя 64 осіб

У зв'язку з пожежею в Кемерово (Російська Федерація), в результаті якої загинули 64 особи, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родичам загиблих. Відповідний запис Клімкін розмістив у своєму Twitter.

"Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в Кемерово", - зазначив Клімкін.

 

Нагадаємо, раніше в МЗС повідомили, що українців серед жертв і постраждалих при пожежі в Кемерово немає.

Пожежа в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня" розпочалася 25 березня 2018 року. Пожежі присвоїли третій номер складності за п'ятибальною шкалою, на території області ввели режим надзвичайної ситуації. Вогонь охопив площу в 1500 квадратних метрів. В результаті пожежі загинули 64 людини, у тому числі 13 дітей. Пожежа стала другою в історії незалежної Російської Федерації за кількістю жертв після пожежі в пермському нічному клубі "Хромая лошадь" в 2009 році, коли загинули 156 осіб.

Пожежа в Кемерово: кількість госпіталізованих збільшилася до 15 осіб
Теги публікації: Російська Федерація, пожежа, Павло Клімкін  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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