Одно из крупнейших в РФ предприятий "Газпрома" подверглось атаке: на месте пожар
В Башкирии подверглось атаке предприятие "Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики.
По данным OSINT-каналов, в районе предприятия возник пожар.
Сообщается, что расстояние от города Салават до границы с Украиной составляет около 1400 км.
Как пишет один из пабликов, судя по присланным читателями фото и видео, пожар возник в нескольких километрах от города. Анализ опубликованных кадров указывает на возможное расположение возгорания в районе нефтеперерабатывающего завода.
При этом точное место пожара и масштабы возможных повреждений пока не установлены.
Что известно о предприятии
"Газпром нефтехим Салават" входит в структуру российской группы "Газпром". Предприятие способно перерабатывать до 10 млн тонн углеводородного сырья в год.
Комплекс выпускает более 150 видов продукции. Среди них автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен, стирол и аммиак.
Предприятие является одним из крупных объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Башкортостана.
Предприятие уже атаковали
"Газпром нефтехим Салават" ранее уже подвергался атакам беспилотников.
Так, 24 сентября 2025 года после атаки была повреждена установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-6.
После атаки 14 июля 2026 года на НПЗ вспыхнул пожар, а переработка нефти, по данным OSINT-ресурсов, полностью остановилась.
Еще один пожар на предприятии произошел после атаки 13 августа 2026 года.
На данный момент российские власти не сообщили официально о случившемся.