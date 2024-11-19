РФ нанесла удар по Одессе, а Украина увеличила производство "Нептунов": новости за 18 ноября

Война России против Украины: последние новости

Зимой россияне сконцентрируют усилия на захвате прифронтовых городов Украины, считают аналитики ISW.

Кандидат в канцлеры Германии от партии "Зеленых" Роберт Хабэк готов передать Украине ракеты Taurus для ударов по территории России.

Решения США снять ограничения на дальнобойные удары касаются только Курской области, - СМИ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден снял ограничения на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия только в пределах Курской области РФ. Соответствующее решение было принято около трех дней назад.

Решение было принято для того, чтобы удержать Северную Корею от отправки еще большего количества войск в Россию для войны против Украины.

Эрдоган представит собственный план заморозки войны в Украине во время G20

Эрдоган предложит Украине отложить дискуссии о вступлении в Альянс как минимум на 10 лет в качестве уступки диктатору Владимиру Путину.

В частности , турецкое предложение будет предусматривать образование демилитаризованной зоны на востоке Украины, а также развертывание там международных войск и военные гарантии для Киева в качестве компенсации за согласие остаться вне НАТО.

Германия передаст Украине новые AI-дроны Mini-Taurus

Немецкая компания Helsing поставит Украине 4 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом. Эти дроны, прозванные Mini-Taurus, будут оснащены современными системами, делающими их практически неуязвимыми для российских систем радиоэлектронной борьбы и GPS-помех.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил факт поставок беспилотников Украине.

Глава МИД Литвы призвал ЕС к новой стратегии победы Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил необходимость пересмотра подхода к помощи Украине и призвал европейских партнеров к решительным действиям.

"Нам всем нужна новая стратегия победы Украины, основанная на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией. Тысячедневная война доказала, что невозможно достичь мира посредством стратегии неэскалации", - заявил Ландсбергис.

Украина масштабировала серийное производство ракет "Нептун", - Умеров

Украине удалось масштабировать серийное производство ракет "Нептун". Также их усовершенствовали.

Он отметил, что провел встречу с украинскими производителями ракетного вооружения. Обсуждались планы на 2025 год, ключевые направления и развитие отрасли.

Умеров напомнил, что в 2022 году украинская ракета "Нептун" уничтожила флагман Черноморского флота РФ - ставший историческим моментом крейсер "Москва".

Россияне атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", сбитой противовоздушной обороной

"К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилищный сектор Приморского района города и повлекла много горя", - заявили в Воздушных Силах.

По данным ГСЧС, попадание ракеты произошло в жилой квартал, в результате чего вспыхнул пожар: горели несколько десятков автомобилей, была угроза распространения огня на жилые дома.

РФ увеличивает мощности по производству двигателей для ракет: спутниковые снимки заводов

Российская Федерация ведет строительство на пяти заводах, производящих твердотопливные ракетные двигатели. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные в 2024 году.