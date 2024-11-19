РФ нанесла удар по Одессе, а Украина увеличила производство "Нептунов": новости за 18 ноября

Россияне атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер-М". А Украине удалось масштабировать серийное производство ракет "Нептун".
Более подробно о том, что произошло в понедельник, 18 ноября – в материале РБК-Украина .
Зимой россияне сконцентрируют усилия на захвате прифронтовых городов Украины, считают аналитики ISW.
Кандидат в канцлеры Германии от партии "Зеленых" Роберт Хабэк готов передать Украине ракеты Taurus для ударов по территории России.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден снял ограничения на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия только в пределах Курской области РФ. Соответствующее решение было принято около трех дней назад.
Решение было принято для того, чтобы удержать Северную Корею от отправки еще большего количества войск в Россию для войны против Украины.
Эрдоган предложит Украине отложить дискуссии о вступлении в Альянс как минимум на 10 лет в качестве уступки диктатору Владимиру Путину.
В частности , турецкое предложение будет предусматривать образование демилитаризованной зоны на востоке Украины, а также развертывание там международных войск и военные гарантии для Киева в качестве компенсации за согласие остаться вне НАТО.
Немецкая компания Helsing поставит Украине 4 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом. Эти дроны, прозванные Mini-Taurus, будут оснащены современными системами, делающими их практически неуязвимыми для российских систем радиоэлектронной борьбы и GPS-помех.
Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил факт поставок беспилотников Украине.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил необходимость пересмотра подхода к помощи Украине и призвал европейских партнеров к решительным действиям.
"Нам всем нужна новая стратегия победы Украины, основанная на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией. Тысячедневная война доказала, что невозможно достичь мира посредством стратегии неэскалации", - заявил Ландсбергис.
Украине удалось масштабировать серийное производство ракет "Нептун". Также их усовершенствовали.
Он отметил, что провел встречу с украинскими производителями ракетного вооружения. Обсуждались планы на 2025 год, ключевые направления и развитие отрасли.
Умеров напомнил, что в 2022 году украинская ракета "Нептун" уничтожила флагман Черноморского флота РФ - ставший историческим моментом крейсер "Москва".
"К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилищный сектор Приморского района города и повлекла много горя", - заявили в Воздушных Силах.
По данным ГСЧС, попадание ракеты произошло в жилой квартал, в результате чего вспыхнул пожар: горели несколько десятков автомобилей, была угроза распространения огня на жилые дома.
Российская Федерация ведет строительство на пяти заводах, производящих твердотопливные ракетные двигатели. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные в 2024 году.
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