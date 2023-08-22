РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, есть пострадавший

На рассвете в Кривом Роге раздался взрыв. Из-за российской ракетной атаки разрушениям подверглись 20 частных домов, повреждена линия электропередач.

"Предварительно пострадал 1 человек. Мужчине оказали помощь, будет лечиться амбулаторно", - отметил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также, сегодня ночью российская армия атаковала беспилотником Синельниковский район области. Враг попал в частное предприятие, после чего возник пожар. Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по территории района, повредили линию электропередач и другую гражданскую инфраструктуру.

Обстрел Кривого Рога

31 июля российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области во время воздушной тревоги. По городу российские захватчики запустили две ракеты, одна из которых попала в жилой дом и другая – в учебное заведение. Ранения получили более 80 человек, в том числе семеро детей.

Подробнее о трагедии – в материале РБК-Украина.