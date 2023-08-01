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Обстрел Кривого Рога: в результате атаки пострадали более 80 человек, среди них 7 детей

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Кривой Рог, Вторник 01 августа 2023 08:23
Обстрел Кривого Рога: в результате атаки пострадали более 80 человек, среди них 7 детей Фото: количество пострадавших в результате обстрела кривого Рога возросло (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Число жертв в результате ракетной атаки россиян по Кривому Рогу снова возросло. Ранения получили уже более 80 человек, в том числе семеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Кривой Рог в трауре. Вечная память невинным жертвам российских ракет. Уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей", - написал Лысак.

В настоящее время 19 человек находятся в больницах. У всех пострадавших состояние средней тяжести.

Глава ОВА добавил, что минувшая ночь в Днепропетровской области прошла тихо, без обстрелов.

Обстрел Кривого Рога

31 июля российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области во время воздушной тревоги. По городу российские захватчики запустили две ракеты, одна из которых попала в жилой дом и другая - в учебное заведение.

Число пострадавших постоянно росло в течение дня от одного погибшего и 10 раненых. При разборе завалов произошел обвал конструкций жилой многоэтажки.

Подробнее о трагедии - в материале РБК-Украина.

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Кривой Рог Война России против Украины ракетный удар
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