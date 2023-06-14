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С утра россияне обстреляли Краматорск и Константиновку: трое погибших и трое раненых

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Донбасс, Среда 14 июня 2023 08:45
С утра россияне обстреляли Краматорск и Константиновку: трое погибших и трое раненых Фото: Краматорск и Константиновку Донецкой области обстреляла РФ 14 июня (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Трое людей погибли и трое людей были ранены после обстрела Краматорска и Константиновки Донецкой области рано утром в среду, 14 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Рашисты ударили на рассвете - в 5 утра - направили ракеты по Краматорску и Константиновке", - рассказал он.

Краматорск

Два человека погибли и двое ранены в Краматорске. Ракеты, выпущенные оккупантами, попали в частный сектор города в Краматорске, полностью разрушив по меньшей мере 5 и повредив два десятка частных домов.

Константиновка

Один человек погиб и одна ранена - в Константиновке. В Константиновке - два дома разрушены и повреждены 55. Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска не оставляют попыток полного захвата Донецкой области. Населенные пункты региона постоянно находятся под обстрелами. В последнее время от обстрелов страдают даже те города и села, которые находятся в относительном тылу. Например, ту же Константиновку оккупанты обстреляли и 12 июня. Тогда погиб один человек, еще двое получили ранения.

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Краматорск Константиновка
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