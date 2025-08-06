РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: есть погибшие, среди раненых - четверо детей

"Авиационным ударом повреждены здания. Известно о по меньшей мере трех пострадавших", - сначала отметил Федоров.

Позже он сообщил, что в результате обстрела РФ также известно о двух погибших, а количество раненых возросло до 12 человек, среди которых - четверо детей. Кроме того, из-за авиаудара повреждены по меньшей мере девять зданий.

"Направлены в больницу пять человек в тяжелом и среднем состоянии", - добавил глава Запорожской ОГА.