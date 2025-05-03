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РФ нанесла авиаудар по Сумской области: повреждены школа, дома и объекты инфраструктуры

Фото: Россия нанесла авиаудар по Сумской области (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия ночью нанесла авиаудар по Сумской области. Повреждены учебное заведение и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.

В ночь на 3 мая российская армия нанесла авиационный удар по территории Шосткинской общины Сумской области.

По предварительным данным местных властей, жертв и раненых нет.

В результате атаки повреждены инфраструктурные объекты, жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы и автомобили.

На месте работают аварийно-спасательные службы, которые ликвидируют последствия удара.

Атака на Украину

В ночь на 3 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами. Утром в Киеве раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Также под ударом врага был Харьков. По состоянию на утро известно, что в Харькове из-за вражеской атаки пострадали 50 человек.

В то же время, силы ПВО сообщили, что этой ночью оккупанты выпустили 183 дронов с четырех направлений в России - Брянск, Курск, Орел и Миллерово. Противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области и Крыма.

Кроме того, российские дроны ударили по Николаеву. По словам главы Николаевской ОГА, была атакована промышленная инфраструктура.

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