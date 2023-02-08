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РФ нанесла артиллерийский удар по Двуречной в Харьковской области: два человека погибли

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 8 февраля, российские военные атаковали пгт Двуречная в Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В пгт Двуречная Купянского района в течение дня под артиллерийским обстрелом находились жилые дома", - говорится в сообщении.

Глава области сообщил, что около 14:00 от ранений погибли два гражданских человека: 48-летний мужчина и женщина 45 лет.

"В Чугуевском районе за день 5 раненых. В Волчанске артиллерийским огнем повреждено по меньшей мере 7 многоквартирных и 2 частных жилых дома. На месте работают спасатели. Люди получают необходимую помощь", - добавил Синегубов.

Напомним, что сегодня оккупанты обстреляли село Варваровка, Чугуевского района, а после этого враг нанес удар по городу Волчанской Харьковской области. Известно, что среди раненых есть ребенок.

Число раненых в результате российских обстрелов Харьковской области 8 февраля возросло. Пока известно о 5 людях.

В среду, 8 февраля, российские войска обстреляли из артиллерии село Снеги в Харьковской области.

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