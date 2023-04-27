РФ не помешала. Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию о сотрудничестве Организации Объединенных Наций и Совета Европы.

Об этом написал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Кроме того, 122 члена Генассамблеи поддержали резолюцию

Постперд Украины в ООН сообщил, что Россия хотела убрать упоминание об агрессии в отношении Украины в резолюции Генассамблеи о сотрудничестве с Советом Европы. Однако их попытки провалились, против резолюции проголосовали только: РФ, Белоруссия, Никарагуа, Сирия и КНДР.

Ранее мы писали, что США не дали визу российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральной ассамблее ООН.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш отправится в Вашингтон, чтобы "спасти" зерновое соглашение.

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