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РФ не помешала. Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы

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Четверг 27 апреля 2023 03:48
РФ не помешала. Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы Фото: генассамблея приняла резолюцию о сотрудничестве ООН и Совета Европы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию о сотрудничестве Организации Объединенных Наций и Совета Европы.

Об этом написал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Постперд Украины в ООН сообщил, что Россия хотела убрать упоминание об агрессии в отношении Украины в резолюции Генассамблеи о сотрудничестве с Советом Европы. Однако их попытки провалились, против резолюции проголосовали только: РФ, Белоруссия, Никарагуа, Сирия и КНДР.

Кроме того, 122 члена Генассамблеи поддержали резолюцию

РФ не помешала. Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы

Ранее мы писали, что США не дали визу российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральной ассамблее ООН.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш отправится в Вашингтон, чтобы "спасти" зерновое соглашение.

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