РФ запустила по Украине вчетверо больше ракет и дронов этой осенью, чем прошлой, - WSJ

Согласно нам издания, 92% всех выпущенных за последние три месяца дальнобойных боеприпасов были беспилотниками и ложными целями. То есть это дешевые беспилотники-приманки, которые РФ использует, чтобы истощить ПВО Украины. До половины запущенных сейчас дронов могут быть невооруженными приманками.

Вероятно, запускать по Украине такое количество беспилотников России позволил завод в Татарстане. По данным источников WSJ, Россия может производить 1200 аналогов иранских Shahed в месяц

В то же время Украина пытается противостоять атакам и активнее использует для этого методы радиоэлектронной борьбы. В частности, в октябре 93% всех беспилотников было перехвачено или потеряно, по сравнению с чуть более чем 8% баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. А уже в ноябре резко - до более 40% - вырос процент перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет.

В WSJ считают, что на такой показатель перехвата вражеских дронов в Украине влияет также более низкое качество российских аналогов Shahed, чем у оригинальных дронов.

Атаки дронов по Украине

С начала осени россияне активизировали атаки дронов по Украине. Враг запускает десятки "Шахедов" почти каждую ночь. Однако большинство вражеских целей успешно уничтожают украинские силы ПВО.