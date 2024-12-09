РФ запустила по Україні вчетверо більше ракет і дронів цієї осені, ніж минулої, - WSJ

Згідно з нами видання, 92% усіх випущених за останні три місяці далекобійних боєприпасів були безпілотниками та хибними цілями. Тобто це дешеві безпілотники-приманки, які РФ використовує, щоб виснажити ППО України. До половини запущених зараз дронів можуть бути неозброєними приманками.

Ймовірно, запускати по Україні таку кількість безпілотників Росії дозволив завод у Татарстані. За даними джерел WSJ, Росія може виробляти 1200 аналогів іранських Shahed на місяць

Водночас Україна намагається протистояти атакам та активніше використовує для цього методи радіоелектронної боротьби. Зокрема, у жовтні 93% усіх безпілотників було перехоплено або втрачено, порівняно з трохи більше ніж 8% балістичними та гіперзвуковими ракетами. А вже у листопаді різко - до понад 40% - зріс відсоток перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет.

У WSJ вважають, що на такий показник перехоплення ворожих дронів в Україні впливає також нижча якість російських аналогів Shahed, ніж у оригінальних дронів.

Атаки дронів по Україні

З початку осені росіяни активізували атаки дронів по Україні. Ворог запускає десятки "Шахедів" майже кожної ночі. Однак більшість ворожих цілей успішно знищують українські сили ППО.