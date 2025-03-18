В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО
В Киеве вечером 18 марта раздаются взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - сообщили в КГВА.
Перед этим в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
Обстрел Украины 18 марта
В ночь на 18 марта российские террористы атаковали Украину 137 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами.
Силам ПВО удалось сбить 63 дронов в пределах Харьковской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и ряда других областей. Также 64 беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.
В результате обстрелов пострадали Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Черкасская области.
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