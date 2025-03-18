В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве вечером 18 марта раздаются взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко .

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - сообщили в КГВА.

Перед этим в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.