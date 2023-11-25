ua en ru
Сб, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве из-за обстрела без света десятки домов и 120 учреждений

Киев, Суббота 25 ноября 2023 08:24
UA EN RU
В Киеве из-за обстрела без света десятки домов и 120 учреждений Фото: в Киеве из-за обстрела без света десятки домов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве из-за атаки дронов есть отключения света. Обесточены десятки домов и 120 учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Facebook.

"Утром 25 ноября во время масштабных дроновых обстрелов в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города", - говорится в сообщении.

Также в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. По предварительным данным, причина - повреждение в результате обстрела.

Энергетики обследуют места инцидента. Продолжаются работы по восстановлению.

Атака на Киев

В Киеве воздушная тревога длится уже шесть часов. В столице и области активно работает ПВО. По данным местных властей, в районе Киева было поражено более 40 "Шахедов". Эту атаку дронов уже называют самой массовой с начала войны.

Из-за падения обломков в Соломенском районе вспыхнул пожар на территории детского сада. В этом районе пострадал 11-летний ребенок. У него острая реакция на стресс.

Детальнее об атаке дронов на столицу - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев атака дронов відключеня світла Минэнерго
NEWS
Ночная атака на Киев. ПВО "приземлила" более 40 воздушных целей, - КГВА
Ночная атака на Киев. ПВО "приземлила" более 40 воздушных целей, - КГВА
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах