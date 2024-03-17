РФ запустила по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

Как говорилось в объявлении военных, угроза от "Шахедов" сначала была зафиксирована в Днепропетровской области. Позже дроны-камикадзе врага наблюдались в Запорожской области.

Впоследствии последовало предупреждение о риске атаки "Шахедов" на город Днепр.

"Еще группа Шахедов с севера в направлении Харькова", - говорилось в объявлении около 18:45.

Позже военные заявили, что еще две группы "Шахедов" направляются в сторону Днепропетровщины через Запорожскую область.

В 19:24 в Воздушных силах рассказали, что вражеские ударные дроны улетают в сторону Одесской области через Николаевскую область.

Обновлено в 19:50

Как предупредили в командовании ВС в 19.49, есть угроза "Шахедов" для Киевской области.

"В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", - призвали в ВС.

Перед тем военные заявили, что вражеские дроны в Николаевской области двигаются в сторону Одесской области, а также было зафиксировано движение "Шахедов" в направлении Кировоградской области.

Воздушные атаки РФ по Украине 17 марта

Напомним, войска РФ в ночь на 17 марта атаковали южные регионы Украины ударными беспилотниками. Воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях.

Позже в Воздушных силах проинформировали, что оккупанты ударили 5 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой областях, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговской области и 16 "Шахедами". В результате боевой работы сбито 14 дронов врага в пределах Одесской области.

Добавим, что в Одесском районе ударами "Шахедов" повреждены два законсервированных агропредприятия: возникли пожары, произошло разрушение промышленных зданий. Никто не пострадал.

Кроме того, позже днем в воскресенье российские террористы нанесли ракетные удары по Николаеву, и в результате атаки известно об одном погибшем, еще 5 человек пострадали.

Кроме того, оккупанты нанесли два удара по инфраструктуре города Сумы.

Также ранее сообщалось, что сегодня утром интервенты нанесли ракетный удар по Бугаевке под Волчанском. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой типа С-300. Под обстрел попал пункт расположения скорой медицинской помощи. В результате атаки получили ранения 36-летний фельдшер и 56-летний водитель "скорой".