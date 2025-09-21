РФ запустила по Украине десятки дронов за ночь: в восьми локациях попадания

Враг атаковал Украину 54 беспилотниками, из которых около 30 - это "Шахеды". Пуски были с четырех направлений - Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 33 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 8 локациях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.