РФ запустила по Украине десятки дронов за ночь: в восьми локациях попадания

Армия РФ в ночь на 21 сентября выпустила по Украине 54 дрона. Зафиксированы попадания в восьми локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Враг атаковал Украину 54 беспилотниками, из которых около 30 - это "Шахеды". Пуски были с четырех направлений - Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск.
Силы противовоздушной обороны обезвредили 33 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.
"Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 8 локациях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.
Напомним, накануне ночью 20 сентября Россия выпустила по Украине 40 ракет и 579 дронов. В Днепре ракета с кассетным боеприпасом попала в многоэтажку. В результате атаки в Днепре есть жертва, около 30 человек пострадали.
Кроме того, оккупанты атаковали Николаев, Павлоград, Черниговскую, Одесскую и Хмельницкую области.
