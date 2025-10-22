РФ запустила более 400 дронов и ракет по Украине: что удалось сбить ПВО

В ночь на среду, 22 октября, российская армия запустила по Украине 433 воздушные цели. Враг применил для удара "Шахеды", "Кинжалы", баллистические и крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным Воздушных сил, украинские радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 433 средства воздушного нападения - это 405 дронов и 28 ракет, среди которых 15 баллистических.
В частности, россияне выпустили:
Основное направление удара - Киевщина, однако под атаку также попали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.
К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.
По состоянию на 12:30 украинская ПВО сбила или подавила 349 воздушных целей, среди них:
Несмотря на значительную эффективность работы ПВО, зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 дронов по 26 локациям, еще в 19 местах - падение обломков сбитых целей.
Кроме того, 17 дронов не достигли целей - их маршруты пока уточняются.
В ночь на сегодня Россия снова осуществила массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные дроны. Под атаку попали несколько районов Киева.
На Киевщине последствия атаки также оказались трагическими: в Броварском районе погибли четыре человека, среди них двое детей. Еще два человека получили ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
После удара министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к международным партнерам с призывом о немедленной реакции. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что любые разговоры России о дипломатии не имеют никакой ценности, пока ее руководство не почувствует реальных последствий собственной агрессии.
