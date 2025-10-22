РФ запустила более 400 дронов и ракет по Украине: что удалось сбить ПВО

По данным Воздушных сил, украинские радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 433 средства воздушного нападения - это 405 дронов и 28 ракет, среди которых 15 баллистических.

В частности, россияне выпустили:

405 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других - с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (оккупированный Крым);

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

9 крылатых ракет Искандер-К;

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Основное направление удара - Киевщина, однако под атаку также попали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По состоянию на 12:30 украинская ПВО сбила или подавила 349 воздушных целей, среди них:

333 дрона-камикадзе типа Shahed и другие;

8 крылатых ракет Искандер-К;

6 баллистических Искандер-М/KN-23;

2 управляемые ракеты Х-59/69.

Несмотря на значительную эффективность работы ПВО, зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 дронов по 26 локациям, еще в 19 местах - падение обломков сбитых целей.

Кроме того, 17 дронов не достигли целей - их маршруты пока уточняются.

Обстрел 22 октября

В ночь на сегодня Россия снова осуществила массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные дроны. Под атаку попали несколько районов Киева.

На Киевщине последствия атаки также оказались трагическими: в Броварском районе погибли четыре человека, среди них двое детей. Еще два человека получили ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.