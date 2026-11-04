ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ запустила на Киев "Шахед-агитатор", но он не долетел: "Мадяр" показал видео

18:55 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
РФ запустила на Киев "Шахед-агитатор", но он не долетел: "Мадяр" показал видео Фото: командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Вражеский "Шахед", летевший на Киев, был снаряжен агитационными открытками с опасным QR-кодом. Однако его сбили бойцы Cил беспилотных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего СБС ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

"Шахед-агитатор" не долетел

"Мадяр" заявил, что террор тыловых городов Украины Россия дополняет "психологической заботой".

"Сбитый над Украиной вечером 4 ноября "Шахед-агитатор" нес на Киев подстрекательский агит-материал, еще и с ловушкой кибер-фишинга при переходе по QR-коду", - уточнил Бровди.

Воздушная цель была сбита у боевых позиций Птиц 427 обр СБС Рарог.

"На фотографиях QR-код намеренно размыт по соображениям безопасности. Если найдете такую открытку, - не сканируйте. По всей вероятности, это вражеская ловушка для похищения ваших данных или заражения смартфона вирусом", - говорит "Мадяр".

Бровди добавил, что по состоянию на 18:20 в период 1-4 ноября "Птицы СБС" утилизировали состав бригады армии РФ - 2630 единиц живой силы противника.

Ранее РБК-Украина писало, что в октябре Силы беспилотных систем зафиксировали самые высокие за время войны показатели поражения живой силы противника. Речь идет о почти 16,8 тысяч российских военных.

Кроме того, операция Сил беспилотных систем ВСУ "МОЛОЧКА" против теневого флота России длится уже десять недель. За это время украинские военные поразили сотни судов Черного и Азовского моря.

По словам Бровди, операция "МоЛоЧКа" направлена на суда теневого флота, в том числе нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против Украины Дрони
Новости
"Крышевание" силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела "Карфаген"
"Крышевание" силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела "Карфаген"
Аналитика
Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине