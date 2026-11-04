РФ запустила на Київ "Шахед-агітатор", але він не долетів: "Мадяр" показав відео

Ворожий "Шахед", що летів на Київ, був споряджений агітаційними листівками з небезпечним QR-кодом. Проте його збили бійці Сил безпілотних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача СБС ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

"Шахед-агітатор" не долетів

"Мадяр" заявив, що терор тилових міст України Росія доповнює "психологічною турботою".

"Збитий над Україною ввечері 4 листопада “Шахед-агітатор” ніс на Київ підбурювальний агіт-матеріал, ще й з пасткою кібер-фішингу при переході за QR-кодом", - уточнив Бровді.

Повітряну ціль було збито біля бойових позицій Птахів 427 обр СБС Рарог.

"На фотографіях QR-код навмисно розмито з міркувань безпеки. Якщо знайдете таку листівку, - не скануйте. Високо ймовірно, це ворожа пастка для викрадення ваших даних або зараження смартфона вірусом", - каже "Мадяр".

Бровді додав, що станом на 18:20 в період 1-4 листопада "Птахи СБС утилізували склад бригади армії РФ - 2630 одиниць живої сили противника.