РФ запустила на Київ "Шахед-агітатор", але він не долетів: "Мадяр" показав відео
Ворожий "Шахед", що летів на Київ, був споряджений агітаційними листівками з небезпечним QR-кодом. Проте його збили бійці Сил безпілотних систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача СБС ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.
"Шахед-агітатор" не долетів
"Мадяр" заявив, що терор тилових міст України Росія доповнює "психологічною турботою".
"Збитий над Україною ввечері 4 листопада “Шахед-агітатор” ніс на Київ підбурювальний агіт-матеріал, ще й з пасткою кібер-фішингу при переході за QR-кодом", - уточнив Бровді.
Повітряну ціль було збито біля бойових позицій Птахів 427 обр СБС Рарог.
"На фотографіях QR-код навмисно розмито з міркувань безпеки. Якщо знайдете таку листівку, - не скануйте. Високо ймовірно, це ворожа пастка для викрадення ваших даних або зараження смартфона вірусом", - каже "Мадяр".
Бровді додав, що станом на 18:20 в період 1-4 листопада "Птахи СБС утилізували склад бригади армії РФ - 2630 одиниць живої сили противника.
Раніше РБК-Україна писало, що у жовтні Сили безпілотних систем зафіксували найвищі за час великої війни показники ураження живої сили противника. Йдеться про майже 16,8 тисяч російських військових.
Крім того, операція Сил безпілотних систем ЗСУ "МоЛоЧКа" проти тіньового флоту Росії триває вже десять тижнів. За цей час українські військові уразили сотні суден у Чорному та Азовському морях.
За словами Бровді, операція "МоЛоЧКа" спрямована на судна тіньового флоту, зокрема нафтові танкери, які перевозять російську нафту.