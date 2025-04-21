РФ запустила дроны-камикадзе по Украине с нескольких направлений: где угроза ударов

Военные предупреждали около десяти вечера в понедельник об угрозе атаки "Шахедов" сначала жителей Одесской области.

"Внимание! г. Одесса! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА!" - говорилось в заявлении Воздушных сил в публикации на Telegram-канале.

Также военные уточнили, что в сторону Одессы фиксируется движение дронов-камикадзе из акватории Черного моря, и призвали граждан находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Уже в 22:52 Воздушные силы заявили об угрозе "Шахедов" не только для южных регионов, но и для северных. В частности, речь идет о Черниговской области.

Около половины двенадцатого военные заявили об угрозе применения противником ударных БПЛА для Донецкой области.

"Харьковская область - угроза ударных БпЛА!" - проинформировали в Воздушных силах позже.

По состоянию на сейчас карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

РФ атаковали Одессу ударными дронами

Как сообщалось ранее, во время вечерней дроновой атаки в Одессе прозвучало несколько взрывов.

В мониторинговых группах писали, что город - под массированным ударом "Шахедов". В частности, указывалось, что над городом было замечено около 25 ударных беспилотников противника.

Сейчас данных о последствиях дронового удара по Одессе нет. Вместе с тем в местных пабликах сообщают о пожарах в городе в результате вражеской воздушной атаки.