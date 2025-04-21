РФ запустила дрони-камікадзе по Україні з кількох напрямках: де загроза ударів

Військові попереджали близько десятої вечора у понеділок про загрозу атаки "Шахедів" спочатку мешканців Одеської області.

"Увага! м. Одеса! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА!" - йшлося в заяві Повітряних сил в публікації на Telegram-каналі.

Також військові уточнили, що у бік Одеси фіксується рух дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря, та закликали громадян перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Вже о 22:52 Повітряні сили заявили про загрозу "Шахедів" не тільки для південних регіонів, а й для північних. Зокрема, йдеться про Чернігівську область.

Близько пів на дванадцяту військові заявили про загрозу застосування противником ударних БПЛА для Донецької області.

"Харківська область - загроза ударних БпЛА!" - поінформували у Повітряних силах пізніше. Та додали пізніше також про загрозу "Шахедів" для Дніпропетровської області.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

РФ атакували Одесу ударними дронами

Як повідомлялося раніше, під час вечірньої дронової атаки в Одесі пролунало кілька вибухів.

У моніторингових групах писали, що місто - під масованим ударом "Шахедів". Зокрема, вказувалося, що над містом було помічено близько 25 ударних безпілотників противника.

Наразі даних щодо наслідків дронового удару по Одесі немає. Разом з тим у місцевих пабліках повідомляють про пожежі в місті в результаті ворожої повітряної атаки.